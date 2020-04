Fortnite enfin téléchargeable facilement sur Android via le Google Play Store

Fortnite peut être téléchargé via les plateformes habituelles, sauf pour Android. Epic Games avait décidé de ne pas passer par le Google Play Store et proposait un client natif à récupérer sur le site officiel afin d'optimiser ses revenus.

Près de deux ans plus tard, le studio vient de changer son fusil d'épaule. Depuis quelques heures, vous pouvez en effet récupérer le Battle Royale en free-to-play sur le Google Play Store, ce qui rend son téléchargement bien plus facile. Epic Games a expliqué son changement de point de vue à Polygon de cette manière.

Après 18 mois d'utilisation de Fortnite sur Android en dehors du Google Play Store, nous sommes arrivés à une réalisation simple.

Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et les mises à jour, ou des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les responsables des relations publiques de Google caractérisant les logiciels tiers comme des logiciels malveillants. De nouveaux efforts tels que Google Play Protect bloquent purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store.

Pour cette raison, nous avons lancé Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à utiliser l'application Epic Games et Fortnite en dehors de Google Play Store.

Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir, afin que tous les développeurs soient libres d'atteindre et de s'engager avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur des règles équitables.