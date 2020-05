Fortnite : la World Cup 2020 annulée, sale temps pour l'eSport

Fortnite avait fait une très belle incursion dans le monde de l'eSport l'année passée avec la Coupe du Monde 2019, un évènement en plusieurs étapes avec un total de 100 000 000 $ de cash prize à se partager. Bugha est ressorti avec le top 1 en solo et une belle somme, alors que 2,3 millions de spectateurs l'ont regardé en ligne, un record.

Nous ne savons quand il sera de nouveau possible d'organiser des événements mondiaux en physique, mais nous espérons pouvoir mettre en place une Fortnite World Cup en 2021, peut être sous une forme différente. — Fortnite ???????? officiel (@FortniteFR) April 30, 2020

La communauté attendait déjà de revivre ces sensations avec la World Cup 2020 de Fortnite. Mais vous connaissez la chanson : le COVID-19 est passé par là, et organiser un évènement physique cette année tiendra du parcours du combattant. Epic Games a décidé de ne pas prendre de risque et d'annuler la compétition, qui n'aura tout bonnement pas lieu en 2020. Il croise désormais les doigts pour pouvoir l'organiser en 2021.

L'eSport ne s'arrêtera pas là pour autant. Les tournois en ligne des Fortnite Champion Series auront lieu chaque saison, avec de beaux cash prize à partager. Il y aura également plus de Coupe Cash, pour gagner plus régulièrement de plus petites sommes. Epic Games veut aussi renforcer ses liens avec les communautés et associations pour organiser des compétitions tierces. Même sans Coupe du Monde, les victoires en ligne et l'argent devraient couler à flot.