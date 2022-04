Furniture & Mattress : un nouveau studio par des développeurs de Braid, Carto et Ethereal ouvre ses portes

Des studios indépendants continuent d'être fondés régulièrement, et après la pandémie qui a bouleversé le monde et donc l'industrie vidéoludique, beaucoup de développeurs choisissent de travailler ensemble, mais à distance. C'est le cas de Furniture & Mattress, une nouvelle équipe avec des noms prestigieux.

Furniture & Mattress a en effet été fondé par David Hellman, Nick Suttner et Nicolas Recabarren, qui étaient respectivement artiste sur Braid, scénariste de Carto et développeur d'Ethereal, des jeux indépendants dont la réputation n'est plus à faire. Le premier projet du jeune studio reste encore inconnu, mais David Hellman se chargera de l'animation et de la direction artistique, Nick Suttner s'occupera de l'écriture et de la production, tandis que Nicolas Recabarren programmera le jeu en concevant le game design. Le studio fera également appel à Tomas Batisa (Shadow of the Colossus Remake, Ethereal, Per Aspera) pour composer la bande originale et le sound design. Au vu des précédents jeux créés par chacun, il faudra tout de même s'attendre à un puzzle game, les cofondateurs déclarent d'ailleurs :

David Hellman : Lorsque vous travaillez sur un puzzle, vous devez parfois faire un gros bazar avant de remonter les choses. Vous devez traverser un certain chaos avant de trouver le bon ordre. Le dessin peut être comme ça, et beaucoup de choses dans la vie aussi, à une échelle personnelle et à une grande échelle sociétale aussi. Ce sont quelques-unes des choses que nous explorons dans nos mécanismes de jeu et notre histoire. Nicolas Recabarren : J'adore les jeux de puzzle et jouer avec de nouveaux mécanismes surprenants, mais ils me tiennent rarement accro jusqu'à la fin. Je voulais créer un monde cohérent dans lequel vous ne résolvez pas seulement des énigmes parce que c'est intéressant, mais parce que vous vous souciez des besoins des autres personnages et que vous voulez aider. J'ai donc contacté Nick pour m'aider à le construire. Nick Suttner : Nous créons tous des jeux d'une manière ou d'une autre depuis longtemps, il était donc important pour nous de le faire d'une manière saine - en s'attaquant à quelque chose à notre portée, en nous payant correctement et en partageant la vision créative du jeu. Il était également essentiel de trouver d'excellents partenaires avec qui travailler pour les choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, comme Astra Fund et Popagenda. Nous voulons donner à ce jeu ses meilleures chances de succès. Dès la première conversation que nous avons eue avec Astra, nous nous sommes sentis cosmiquement alignés sur leur mission et leurs valeurs. Leur soutien nous permet de conserver notre indépendance et d'auto-publier le jeu que nous voulons créer, et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux.

Car oui, Furniture & Mattress a déjà le soutien financier d'Astra Fund, producteur de nombreux puzzle games comme Rytmos, Star Stuff, Paper Trail ou encore Schrodinger’s Cat Burglar. Mais pour découvrir le premier jeu du studio, il faudra encore attendre. Vous pouvez retrouver Carto à 18,99 € sur Gamesplanet.