Toute la gamme Samsung Galaxy S21 à l'honneur sur le site officiel : 100 € de réduction, -20 % sur les accessoires, -15 % sur les packs dédiés...

Disponibles depuis quelques mois, les smartphones haut de gamme Samsung Galaxy 21, S21+ et S21 Ultra proposent des performances et une esthétique saluées par le grand public. Pour rappel, ils proposent un écran AMOLED entre 6,2 et 6,7 pouces à des définitions respectives de Full HD+ 1080p pour les S21 et S21+ et WQHD+ 1440p pour le S21 Ultra. Les trois proposent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une meilleure fluidité de l'interface.

Ils intègrent un processeur Exynos 2100 épaulé par 8 Go de RAM pour le S21 et S21+ et de 12 à 16 Go pour le S21 Ultra, tous avec un stockage interne de 128 à 512 Go. Les smartphones fonctionnent sous Android 11 et l'interface dédiée One UI 3.1, sachant que Samsung a déjà annoncé l'arrivée prochaine d'Android 12.

Niveau photographie les Galaxy S21 et S21+ possèdent un triple capteur de 64 Mégapixels pour le téléobjectif et de 12 MP pour l’ultra grand-angle et le grand angle. À l'avant, le capteur selfie est de 10 MP. Le S21 Ultra propose pour sa part un quadruple capteur photo de 108 MP, de 12 MP pour l’ultra grand-angle et deux de 10 pour des zooms respectifs x3 et x10. Le capteur frontal est de 40 MP.

Côté autonomie, vous trouverez des batteries d’une capacité respective de 4 000, 4 800 à 5 000 mAh pour le S21, S21+ et S21 Ultra avec charge rapide filaire de 25 W et charge sans fil de 15 W pour une charge complète effectuée en moins de deux heures. L'autonomie est de deux jours.

Pour mieux préparer l'été, Samsung propose plusieurs offres sur son site officiel sur les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra :

20 % de remise sur les accessoires de la gamme (étuis, coques, chargeurs) à retrouver sur la page accessoire du site officiel. Valable jusqu’au 30 juin.

100 € remboursés (ODR) pour l'achat ou la location d'un Galaxy S21, S21+ ou S21 ultra. Offre valable jusqu'au 15 août 2021.

Jusqu'à 15 % de réduction sur votre pack personnalisé avec les produits éligibles. Valable jusqu'au 30 juin.

5 % de remise sur votre compte Samsung Reward.

