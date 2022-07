GAMEPLAY VR PARTY LIVE #04 : The Twilight Zone, Table of Tales: The Crooked Crown (META QUEST 2)

Ce soir, sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à un live pour découvrir les deux derniers jeux sortis sur le Meta Quest Store, The Twilight Zone et Table of Tales: The Crooked Crown. Nous y proposerons une demi-heure de gameplay pour chaque titre, ce qui vous permettra de juger si le jeu est fait pour vous, ou pas. En nous rejoignant en live, vous pourrez participer dans le chat pour poser ou répondre à des questions.

The Twilight Zone (19,99 €) (2,1 Go) (anglais) (cloud-saving OK) (C) - PEGI 12 (14 juillet 2022)

Vous êtes invités affronter vos peurs dans une série d'aventures troublantes et hallucinantes qui se déroulent toutes dans The Twilight Zone . Ce jeu propose des éléments de furtivité, de tir, de mécanismes d'évasion et de visuels époustouflants.



Histoire 1 : FORMATION DU PERSONNAGE - Un réalisateur de jeux vidéo découvre que la cruauté au travail est un jeu dangereux.



Histoire 2 : TERROR FIRMA - Après une apocalypse environnementale, un survivant doit affronter de mystérieux fantômes alors qu'il fouille les ruines de la ville à la recherche d'une lueur d'espoir.



Histoire 3 : DATE LIMITE TERRE - Le temps presse pour un écrivain de science-fiction qui se retrouve captif sur un vaisseau extraterrestre insidieux.







Lancez-vous dans une campagne narrative à un joueur mettant en vedette un compagnon Dungeon Master à pleine voix, qui apparaît comme un oiseau parlant mécanique appelé Arbitrix.





Comment nous rejoindre ? Heure : 21h00

Lieu : Chaîne YouTube de GAMERGEN.COM

