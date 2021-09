Google Pixel 6 : voici tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau téléphone du géant américain

Alors que Samsung et Apple semblaient avoir le monopole des téléphones de nouvelle génération, de nombreux concurrents sont apparus ces dernières années et sont parvenus à conquérir une grande partie de la population, Google en fait partie. Cela fait bientôt un an que le Google Pixel 5 a fait son apparition et un teaser pour le prochain smartphone de la série est sorti, en dévoilant un peu plus sur le produit.

Sur le compte Instagram Made By Google, nous pouvons apercevoir l'interface du téléphone ainsi que les quelques widgets qui y seront disponibles comme la météo, les différentes horloges, la date, etc. Dans la vidéo, c'est le design de la partie arrière du téléphone qui se dévoile.

Google a annoncé qu'il serait alimenté par un nouveau système conçu par lui-même sur une puce (SoC) appelée Tensor, qui dispose d'une Tensor Processing Unit pour accélérer les opérations de l'IA. Le Pixel 6 se décline en deux versions. Le Pixel 6 Pro qui aura un écran incurvé QHD de 6,7 pouces à 120 Hz et trois caméras arrière, dont une ultra-large et un téléobjectif plié à zoom optique 4X. De son côté, le Pixel 6 ordinaire aura un écran plat FHD 90 Hz légèrement plus petit de 6,4 pouces et aucun téléobjectif.

Seriez-vous prêt à lâcher votre appareil du moment pour le Google Pixel 6 ? Dans tous les cas, sachez qu'il sortira en fin d'année 2021.

Vous pouvez commander le Google Pixel 5 sur Amazon pour 999,00 €.