Hotel Barcelona : Suda51 tease une année de sortie

C'est en octobre dernier que Swery65 et Suda51, à l'origine de nombreux jeux atypiques comme No More Heroes, Killer is Dead ou encore Deadly Premonition, annonçaient Hotel Barcelona, un jeu d'horreur indépendant encore bien mystérieux.

Alors non, les développeurs japonais n'ont pas détaillé ce titre, qui n'a visiblement rien à voir avec la chanson Hotel California des Eagles. Suda51 a cependant partagé un tweet dans lequel la sortie de Hotel Barcelona pointe vers 2021, il faudra être patient, en espérant que les concepteurs nous en disent un peu plus sur le jeu dans les prochains mois. Et Devolver Digital semble bel et bien impliqué dans l'édition.

Pour rappel, Suda51 travaille actuellement sur No More Heroes III, tandis que Swery65 planche sur Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise.