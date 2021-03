The Silver Case 2425 : les jeux d'enquête de Suda51 arrivent sur Switch en Occident, déjà une date de sortie

Il y a quelques mois, Goichi Suda confiait son envie de porter une partie de ses jeux sur Nintendo Switch, histoire de les rendre accessibles à un nouveau public. Les deux premiers No More Heroes ont fait le voyage depuis, tout comme The Silver Case 2425, la réunion des deux jeux d'enquête de son studio parue au Japon sur cette plateforme le 18 février dernier.

À l'occasion de l'édition de la New Game+ Expo qui se tenait aujourd'hui, Grasshopper Manufacture a confirmé que ce titre comprenant The Silver Case et The 25th Ward: The Silver Case allait bel et bien débarquer en Occident ! Les célèbres jeux d'enquête, initialement parus en 1999 et 2005, seront disponibles le 6 juillet en Amérique du Nord et le 9 en Europe, dans des versions identiques à celles proposées sur PlayStation 4 et PC par le passé. Malheureusement, aucune traduction française n'est prévue, il faudra encore une fois se contenter de l'anglais.

The Silver Case Tandis que de mystérieux meurtres tourmentent la ville, les inspecteurs de la police criminelle du 24ème arrondissement enquêtent sur un homme en particulier : Kamui Uehara. Il y a de cela 20 ans, ce tueur en série légendaire ôta la vie de nombreux hommes politiques lors de la célèbre affaire nommée « Silver Case ». Cependant, personne ne peut affirmer aujourd'hui qui est réellement Kamui. Est-il vraiment de retour ? Qui est donc ce tristement célèbre tueur en série ? The 25th Ward: The Silver Case Cinq années après les évènements de The Silver Case, une femme est retrouvée morte dans d'étranges circonstances. Ce meurtre marque le début d'une série d'évènements apparemment fortuits impliquant différents individus, dont le détective Morishima Tokio. Après avoir rassemblé tous les témoignages, un mode opératoire troublant se dessine...

Pour les plus curieux, une édition limitée est prévue outre-Atlantique au prix de 89,99 $, avec le jeu en boîte, un artbook à couverture rigide, l'OST complète, des comics, un poster Kill the Past x Kill the Life et un coffret collector. En France, nous aurons droit à une Deluxe Edition sans les comics ni le poster.