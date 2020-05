Suda51 (Killer is Dead, Killer7, The Silver Case) aimerait porter ses jeux sur Switch

Goichi Suda, plus connu sous le pseudonyme de Suda51, est un concepteur japonais très prolifique, à l'origine de jeux comme Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, No More Heroes, mais également de titres un poil moins connus comme Killer is Dead, Killer7 et The Silver Case, qui a eu droit à une version modernisée sur PC et PS4 il y a quelques années.

Lors d'une conférence à la Momocon, le fondateur de Grasshopper Manufacture a exprimé son souhait de porter ces derniers jeux sur Nintendo Switch, à commencer par The Silver Case. D'après lui, des discussions sont en cours, mais il n'y a rien de suffisamment avancé pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. Au moins, la volonté est là, et Suda51 a les capacités de développer ce portage, contrairement à deux autres jeux.

Car oui, il aimerait également voir Killer7 sur Nintendo Switch, le titre est revenu sur le devant de la scène en 2018 sur PC, mais malheureusement, les droits du jeu appartiennent à Capcom, c'est au studio japonais de décider si un portage doit voir le jour, et « il n'y a pas grand-chose que Grasshopper puisse faire à ce sujet ». Pour Killer is Dead, c'est un peu différent, car les droits du jeu sont répartis entre son studio et Kadokawa Games, mais là encore, il faudrait avoir l'accord de l'éditeur japonais pour le voir débarquer sur Switch.

Enfin, Suda51 a réitéré sa volonté de faire un remake de Flower, Sun, and Rain, jeu sorti à l'origine en 2001 sur PS2 puis en 2008 sur DS. C'est un projet qu'il a à cœur depuis plusieurs années, mais il garde espoir de le voir se concrétiser un jour. En attendant, le concepteur planche sur Hotel Barcelona en compagnie de Hidetaka Suehiro (Deadly Premonition), attendu en 2021.