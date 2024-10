INSOLITE : Hotline Miami 2 (encore) banni des PS5 australiennes, Devolver répond avec humour

L'Australie est connu pour être particulièrement strict en matière de jeux vidéo, il n'hésite pas à bannir des titres jugés trop violents, au grand dam des joueurs. Des jeux comme Fallout 3, Left 4 Dead 2, The Witcher 2, Silent Hill: Homecoming, Saints Row IV ou encore les Grand Theft Auto ont ainsi dû être censurés pour sortir sur ce territoire, tandis que d'autres ne sont purement et simplement pas disponibles en Australie.

C'est le cas de Hotline Miami 2: Wrong Number, lancé en 2015 par Dennaton Games et interdit en Australie. Jonatan Söderström, l'un des créateurs du jeu, avait alors invité les joueurs à pirater son titre pour quand même en profiter malgré l'interdiction, mais voilà que Hotline Miami Collection a été lancé l'année dernière sur PS5 et Xbox Series X|S, notamment en Australie sur la console de Sony. Les joueurs pouvaient donc enfin découvrir Hotline Miami 2: Wrong Number légalement sur PlayStation 5, il a même été offert dans l'abonnement PS+. Malheureusement, voilà que les joueurs ayant acheté le jeu ne peuvent plus en profiter.

Sony a retiré Hotline Miami 2: Wrong Number du PlayStation Store australien et remboursé les acheteurs, déclarant :

Nous avons pris connaissance que le produit Hotline Miami 2: Wrong Number n'a pas reçu la note appropriée de l'Australian Classification Board et avons donc pris des mesures pour rembourser les clients qui ont acheté le jeu. Nous avons effectué un remboursement du prix d'achat total du produit sur votre mode de paiement d'origine. Cela peut prendre 30 à 60 jours pour apparaître sur votre relevé bancaire. Si votre source de paiement d'origine n'est pas disponible, nous vous rembourserons le montant de l'achat sur votre portefeuille PlayStation Network. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Eh oui, neuf ans plus tard, Hotline Miami 2: Wrong Number n'a toujours reçu l'accord de l'organisme de classification des jeux vidéo en Australie pour sortir dans le pays, l'ACB a visiblement mis un an à s'en rendre compte. Le jeu avait pour rappel réussi à sortir sur l'eShop australien de la Switch en 2019, mais pour le coup, l'ACB avait réagi en 24 heures. Eurogamer, qui relaye l'information, a reçu un communiqué de la part de l'éditeur Devolver Digital, sous forme d'image :



« Les bons moments ne durent jamais. »

Les joueurs australiens vont de nouveau devoir passer par des moyens détournés pour jouer à Hotline Miami 2: Wrong Number. Le jeu est actuellement bradé à 2,22 € (- 85 %) sur Gamesplanet.