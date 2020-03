HP Reverb G2 : un casque VR next-gen en collaboration avec Steam et Microsoft teasé

Quand vous pensez casque VR, vous ne pensez pas forcément à HP, la multinationale connue pour bien d'autres produits électroniques. Elle propose pourtant depuis l'année dernière un HP Reverb vendu aux alentours de 600 €, compatible Windows Mixed Reality, et par conséquent avec le catalogue SteamVR.

La société semble malgré tout déjà prête à sortir un nouveau modèle encore plus poussé, et pensé davantage avec le jeu vidéo en tête. HP commence en effet le teasing pour Next Gen HP VR Headset, aussi appelé HP Reverb G2 sur le site officiel du constructeur. Nous est promise une « expérience plus immersive, confortable et compatible que le la génération précédente », et surtout un développement en collaboration avec Valve et Microsoft.

Développé en collaboration avec Valve et Microsoft, le casque HP VR nouvelle génération offre une expérience plus immersive, confortable et compatible que le la génération précédente. C'est le nouveau standard de la VR.

Si l'association avec Microsoft pour utiliser son écosystème Windows Mixed Reality n'a rien d'étonnant, le partenariat direct avec Valve, qui a d'ailleurs listé l'appareil sur Steam, est plus inattendu. Nul ne sait encore sur quoi il débouchera, la bibliothèque SteamVR étant après tout de base jouable avec WMR. Seule certitude pour l'instant : l'apparence du casque, dont la silhouette apparaît brièvement dans la vidéo ci-dessus, et qui laisse apparaître deux caméras frontales et un design proche du précédent modèle ou du Valve Index.

Aucune date n'a encore été avancée pour la révélation complète, alors il va falloir prendre son mal en patience.

