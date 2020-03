Oculus del Mar et Oculus Jedi Controller : bientôt un nouveau casque VR et de nouvelles manettes ?

Oculus Go, Oculus Rift et Oculus Quest : la gamme de casques d'Oculus permet déjà d'apprécier la VR de bien des façons. La société détenue par Facebook ne se repose pour autant pas sur ses acquis, elle qui a sorti l'Oculus Rift S l'année passée, et développe encore les possibilités de l'Oculus Quest.

De quoi sera fait l'avenir de la VR chez Oculus ? Pour le moment, l'entreprise reste mystérieuse sur ses ambitions, mais une fuite vient visiblement de dévoiler l'existence d'un projet en cours. Les Internautes ont découvert un encadré, sur la page du site officiel dédiée aux développeurs, mentionnant un appareil dont le nom de code est Oculus Del Mar. Ce surnom fait référence à la commune de Del Mar en Californie, et n'a rien d'étonnant : tous les précédents surnoms des projets Oculus étaient liés aux villes et plages de l'État. Le texte évoque l'existence d'un forum Del Mar First Access pour les développeurs, laissant penser que des studios travaillent déjà avec ce futur outil.



En fouillant dans le code source du site, UploadVR a aussi découvert une ligne concernant des « Oculus Jedi Controller pour l'Oculus Del Mar ». Là encore, Jedi est assurément un nom de code, mais ce futur casque VR aurait donc droit à sa propre génération de manettes, distinctes des Oculus Touch.

Mais que pourraient être ces nouveaux Oculus Del Mar et Oculus Jedi Controller ? Le Rift S étant sorti il y a peu de temps, un nouveau modèle à la pointe de la technologie est à exclure. L'idée se porterait plutôt vers un successeur de l'Oculus Quest, le casque VR de milieu de gamme dont la popularité ne cesse de croître, même si un remplaçant de l'Oculus Go ou un appareil se plaçant sur un nouveau créneau ne sont pas à exclure. Dans tous les cas, nous sommes curieux de savoir quel atout auront ce nouveau casque et ces manettes par rapport à leurs prédécesseurs.

