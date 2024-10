Maestro VR : le jeu qui nous transforme en chef d'orchestre arrivera bientôt sur Oculus et Steam

Double Jack, une équipe de développement VR basée en France, et le label Creature annoncent le lancement de leur jeu Maestro VR. Ce titre, qui nous permet d'endosser le rôle de chef d'orchestre, nous plonge dans un univers musical varié. En dirigeant un orchestre de musiciens, nous pouvons explorer différents styles, allant du classique au jazz, en passant par le techno et le hip-hop.

Maestro VR nous offre une expérience immersive où nous apprendrons à gérer le tempo, à indiquer des signaux aux musiciens et à guider les crescendos pour atteindre une finale musicale épique. En progressant dans le jeu, nous aurons la possibilité de débloquer des costumes, des baguettes et des trophées, enrichissant ainsi notre expérience de jeu. Cette dimension ludique nous permettra non seulement de nous divertir, mais aussi d'affiner nos compétences de direction.

Ce jeu est le premier projet soutenu par le fond Indie VR de 1 000 000 $ lancé par SideQuest et Creature pour encourager les développeurs indépendants. Il fait suite à la démo gratuite Maestro : La Masterclass, qui a rencontré un certain succès. Eric de Roch, PDG de Culture, souligne l'ambition de ce projet en déclarant : « Pourquoi ai-je créé Maestro VR ? Eh bien, vous n'avez sûrement jamais ordonné à un chœur de 120 personnes de déchaîner les cieux d'un simple mouvement de poignet. Ni stoppé sans effort le rugissement tonitruant de chaque corde, vent et percussion dans une parfaite harmonie. Ni ravi une foule française. »

Parmi les caractéristiques du jeu, nous pourrons jouer des morceaux de musique personnalisés, ajuster le niveau de difficulté et progresser dans nos compétences de direction. Nous pourrons également nous attendre à une grande variété de contenus musicaux issus de différentes époques et genres.

Pour ceux qui souhaitent découvrir Maestro VR, le jeu sera disponible sur les casques Quest 2, 3 et Pro le 17 octobre 2024, ainsi que sur SteamVR le 22 octobre. Une version pour PICO est également prévue ultérieurement.