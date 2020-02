Incendies en Australie : Bethesda lance un tee-shirt Fallout pour soutenir l'Australian Red Cross

Les semaines se suivent, et les incendies sans précédent en Australie ne faiblissent pas, au grand dam des autorités locales et des habitants du pays.

La mobilisation financière continue à l'étranger, avec bien des manières de donner de l'argent pour soutenir les familles des victimes, les actions des pompiers ou la préservation de la faune et de la flore. Bien des sociétés se sont joint au mouvement à leur manière, dont plusieurs liées au monde du jeu vidéo, qui ont commercialisé vêtements et DLC dont les profits sont reversés à des associations locales.

Bethesda monte dans le wagon en lançant cette semaine, pour la bonne cause, un tee-shirt inspiré de la licence Fallout. Sur une base bleu marine, il représente un Pip-Boy accompagné d'un koala sur la face avant, et arbore le logo des Samaritains de Fallout 76 dans le dos. L'objet est disponible sur la boutique officielle de l'éditeur et coûte seulement 19,99 € (hors frais de port), et l'intégralité des bénéfices issus des ventes ira à l'Australian Red Cross, qui mène des actions de soutien humain dans le pays.