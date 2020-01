Incendies en Australie : un tee-shirt Destiny 2 et un DLC Call of Duty: Modern Warfare pour récolter des fonds

Vous n'avez pas pu passer à côté : depuis plus de quatre mois, l'Australie est en proie à des incendies sans précédent qui ont ravagé des milliers d'hectares de forêt dans le pays, causant des dommages irréversibles sur la faune et la flore locale et créant énormément de pollution à des milliers de kilomètres à la ronde.

Nos pensées vont vers toutes celles et ceux affectés par les incendies en Australie.



De façon rétroactive et jusqu'au 31/01, 100% des recettes nettes sur les ventes du pack Outback Relief dans #ModernWarfare seront reversées à la lutte contre ces incendies.#AustraliaBushfires pic.twitter.com/h33Aywv0gr — Call of Duty France (@CallofDutyFR) January 13, 2020

Pour aider les familles des victimes de ces flammes et les personnes déplacées par sécurité, et aussi aider à la préservation future de la biodiversité, d'innombrables associations et personnalités se sont mobilisées pour collecter des fonds. Quelques acteurs majeurs du jeu vidéo ont aussi profité de leur aura pour apporter leur pierre à l'édifice.

C'est notamment le cas de Call of Duty: Modern Warfare, qui a décidé de renommer son DLC Outback en Outback Relief et de donner tous les sous récoltés suite à l'achat de cette extension entre le 31 décembre 2019 et le 31 janvier 2020 à une association. Il faut avouer que le contenu supplémentaire était prédestiné à cette opération : il contient une skin d'aventurier de la brousse australienne, un revêtement d'arme exclusif pour le fusil à lunette, un médaillon de Koala et quelques autres petits bonus.

Bungie est allé encore plus loin en concoctant carrément un tee-shirt en édition limitée pour soutenir les pompiers et la conservation de la faune en Australie, avec les associations WIRES et New South Wales Rural Fire Service. Le modèle Guardians for Australia peut être commandé jusqu'au 8 février sur le Bungie Store, au prix de 27,99 €, et est livré avec un code pour l'emblème exclusif Star Light, Star Bright. Si vous aviez prévu de donner quelque chose, n'hésitez pas à le faire au travers de l'une ou l'autre de ces initiatives pour obtenir ces petits suppléments pensés pour la bonne cause.