INSOLITE sur Pokémon: Dark Edition, un trailer CGI pour un faux film sombre Pokémon

Si les fan films Pokémon sont innombrables, ceux qui ont demandé deux ans et demi de travail sont plus rares. C'est pourtant le temps qu'il a fallu aux Français du collectif NoOne pour accoucher de cette bande-annonce en images de synthèse pour un hypothétique long-métrage inspiré de la saga.



Pokémon: Dark Edition imagine une version très sombre du récit, dans laquelle un détective enquête sur une affaire de trafic de créatures et voit sa fille se faire enlever par des malfrats. Il va alors se mêler aux bas-fonds de la ville pour retrouver sa trace, quitte à s'empêtrer dans un complot qui le dépasse. Forcément, sur sa route, il croisera un tas de Pokémon, de Dracaufeu à Feurisson en passant par Pikachu et Machopeur, dont les numérisations réalistes donnent un côté adulte et malsain à cette relecture torturée de la saga. Si vous vouliez voir un effroyable Miaouss se battre contre un soldat avec une arme à feu, c'est le moment.

Ce faux trailer CGI ne donnera jamais lieu à un vrai film, mais les fans apprécieront de voir que la créativité et l'investissement de la communauté sont toujours au beau fixe. Certains relèveront d'ailleurs les nombreuses similitudes avec Détective Pikachu, de la direction artistique organique à la présence de Mewtwo et de combats en cage : difficile de savoir si les créateurs ont eu les mêmes idées que les producteurs ou s'ils s'en sont tardivement inspirés.

