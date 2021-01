INSOLITE sur Pokémon Versions Diamant et Perle : un internaute recrée Bonaugure et la Route 201 sous Unreal Engine

Pokémon Version Diamant et Version Perle sont sortis il y a plus de treize ans maintenant et ces deux titres sont restés gravés dans le cœur des joueurs. En attendant un jour un remake des deux productions, un internaute du nom de paperbeard88 s’est fait plaisir et a publié sur Reddit des images de la ville de Bonaugure ainsi que de la Route 201 sous le moteur graphique Unreal Engine.

Pour rappel, Bonaugure est la ville où vous commencez votre aventure dans Pokémon Version Diamant et Version Perle. Ci-dessous, vous pourrez donc observer Bonaugure et la Route 201, et comparer les originales avec leurs déclinaisons sous Unreal Engine. Le résultat est assez bluffant en termes de réalisme, Bonaugure et la Route 201 sont toujours aussi tranquilles et agréables à admirer.

