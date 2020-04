INSOLITE : le rappeur Lorenzo sort un nouveau clip façon Animal Crossing

Issu du groupe Columbine, Lorenzo mène une carrière de rappeur basée sur l'humour et les délires en tout genre. Cela se ressent jusque dans ces clips décalés, et c'est encore le cas pour son dernier single, Je vous déteste tous.

Pour le morceau tiré de l'album Sex in the City, Lorenzo a décidé de se faire plaisir en créant une vidéo autour... d'Animal Crossing. Un personnage arbore ses accessoires habituels, des lunettes de cycliste au bob Game Boy Color, sans le Pikachu ici, et se balade sur une planète sphérique à l'esthétique qui parlera forcément aux nombreux adeptes de la franchise de Nintendo.



L'histoire ne dit pas si l'idée existe depuis longtemps ou surfe sur la popularité d'Animal Crossing: New Horizons, mais le résultat a au moins le mérite d'être original. La séquence n'a en revanche pas été créée avec le jeu Switch, malgré les possibilités qu'il permet, auquel cas le AK-47 que l'avatar a dans les mains n'aurait sûrement pas été présent dans le clip.

