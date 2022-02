Jeux vidéo en France : une réforme du crédit d'impôt et des fonds du plan France 2030 pour devenir un leader européen

Le Crédit d'impôt jeu vidéo existe depuis 2008 et a été réformé plusieurs fois depuis. Sa dernière forme permettait aux projets validés de jouir d'un recouvrement des dépenses de production de 30 %, dans la limite de 6 millions d'euros par entreprise et par an. La méthode de sélection des jeux bénéficiant de cette aide était cependant très restrictive, le CNC ne l'attribuant qu'aux expériences portées sur la narration.

Les choses vont bientôt changer, grâce à une nouvelle réforme validée par le Secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui doit être notifiée à la Comission européenne dans les joueurs qui viennent. Le barème d'attribution du CIJV sera « plus lisible, plus inclusif et plus adapté à l'industrie », afin de « renforcer l'effet innovation » en soutenant des projets qui se développent très vite, ou qui brillent par leur direction artistique ou leur ambiance musicale. Cela devrait notamment permettre à certains jeux mobiles, peu souvent salués pour leur scénario, d'en profiter.



Les montants autorisés n'évolueront en revanche pas pour le moment, mais le gouvernement va tout de même donner un autre coup de pouce au secteur vidéoludique. Il lui permettra en effet de bénéficier du plan d'investissement France 2030, un fonds de 30 milliards d'euros partagé d'ici 2026 visant à soutenir la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Le montant et la répartition de l'investissement restent cependant à définir. L'objectif est clair : d'ici 5 ans, devenir le leader du jeu vidéo en Europe, en dépassant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Rendez-vous en 2027 pour voir si le pari est réussi.

Lire aussi : Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : une trilogie culte de Rockstar sur le podium