Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : une trilogie culte de Rockstar sur le podium

Nous sommes lundi, le S.E.L.L. partage donc la liste des cinq jeux les plus vendus en France en version physique ces derniers jours et, sans surprise, c'est encore Légendes Pokémon : Arceus qui est en tête du podium. Le titre de Game Freak est cependant talonné par une compilation qui s'est fait désirer, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Le reste du classement n'est pas surprenant, nous retrouvons Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, ainsi que Dying Light 2 Stay Human dans sa version PlayStation 4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 12 février 2022 :