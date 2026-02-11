Jouer ensemble pour rester ensemble : Logitech G révèle que les couples de gamers sont plus satisfaits de leur relation

Oubliez les chocolats et les roses, car il s'avère que le secret d'une connexion plus profonde et plus épanouie se trouve dans le jeu. De nouvelles données issues d'une étude menée par Logitech G, en partenariat avec le cabinet de recherche indépendant Antenna Insights, révèlent que jouer ensemble aux jeux vidéo est le moyen ultime de booster votre relation amoureuse.

En interrogeant plus de 1 500 Australiens âgés de 18 à 45 ans, Logitech G a découvert que ceux qui jouent aux jeux vidéo avec leur partenaire au moins une fois par semaine affichent un taux de satisfaction relationnelle net deux fois plus élevé (+47,3) que ceux qui jouent rarement ou jamais ensemble (+24,0).

Environ 44 % des personnes interrogées jouent occasionnellement ou régulièrement avec leur partenaire, tandis que 22 % le font rarement et 34 % jamais. De plus, les partenaires qui jouent régulièrement ensemble (au moins une fois par semaine) profitent de près de 17 heures de temps de qualité par semaine, soit environ 3,8 heures de plus que ceux qui ne jouent qu'occasionnellement (moins d'une fois par semaine).

En résumé : les couples qui "gament" ensemble restent ensemble.

« Les dernières recherches de Logitech G montrent que pour de nombreux couples, le secret d'une connexion plus forte cette Saint-Valentin se trouve en fait devant la console. Nous constatons que le jeu n'est pas seulement un passe-temps solitaire ; c'est un outil puissant pour passer du temps de qualité, communiquer et travailler en équipe au sein du couple », a commenté Daniel Hall, Senior Category Manager chez Logitech G ANZ.

Cette étude coïncide avec le récent lancement du casque de jeu Astro A20 X de Logitech G, doté de la technologie PLAYSYNC, qui permet aux joueurs de basculer facilement entre les consoles d'une simple pression sur un bouton.

Les principales raisons pour lesquelles les couples aiment jouer ensemble sont le plaisir de faire quelque chose en équipe (52 % des répondants), l'aide à la relaxation et au déstressement (47 %) et le rapprochement affectif (46 %).

Quelque 39 % des personnes interrogées estiment que c'est une façon idéale de passer du temps de qualité à la maison, tandis que 36 % affirment que cela rend leur relation plus ludique.

Logitech G a également interrogé le duo de joueurs Elmza et Jags (Emma Corrigan et Jaeger Jags Vallejera), qui jouent fréquemment à des jeux en coopération comme Overcooked, Mario Party et Animal Crossing.

« Notre travail d'équipe et notre communication se sont nettement améliorés grâce aux jeux, c'est vraiment amusant », explique Elmza. « Le temps passé ensemble est un autre point crucial : pouvoir simplement traîner ensemble tout en décompressant. » Qu'il s'agisse de relever des défis ensemble ou de jouer côte à côte, Elmza affirme que le fait d'avoir un hobby commun passionnant les a incontestablement rapprochés. « Les jeux que nous aimons reflètent ce que nous aimons l'un chez l'autre et dans notre relation. Cela nous rappelle à quel point le jeu, le plaisir et l'aventure sont essentiels dans notre vie de couple », a-t-elle ajouté.

En troquant les discussions banales contre une petite compétition numérique pour cette Saint-Valentin, l'étude de Logitech G met en avant le jeu vidéo comme le moteur ultime d'une meilleure communication, d'un esprit d'équipe et d'une complicité accrue avec votre moitié.