Just Cause 5 ? Le fondateur d'Avalanche n'y croit pas

La franchise Just Cause a fait les belles heures d'Avalanche Studios pendant de longues années, mais elle est mise en pause depuis 2018. Selon des bruits de couloir, Sumo Digital aurait développé Just Cause 5 entre 2021 et 2023, avant l'annulation du projet. De son côté, Avalanche Studios accumule les échecs (Generation Zero, Second Extinction, Contraband).

À quand Just Cause 5 ?





Alors, allons-nous quand même avoir droit à un Just Cause 5 à l'avenir ? Eh bien sans doute pas. Réagissant à la fuite d'images de Contraband, un jeu désormais annulé, le fondateur d'Avalanche Studios, Christofer Sundberg a déclaré :

Just Cause 5 serait impossible, car très peu de membres de l'équipe d'origine sont encore présents.

« J'ai lancé Avalanche pour innover »





Pour rappel, Christofer Sundberg a quitté Avalanche Studios pour fonder Liquid Swords, qui connaît des débuts plus que difficiles. Même s'il reste loin des projets de son ancien studio, il doute qu'un éventuel Just Cause 5 puisse sauver Avalanche Studios :

J'en doute. Ils doivent raviver la flamme, prendre des risques, provoquer et créer des jeux que tous jugeaient impossibles. J'ai lancé Avalanche pour innover, pas pour me conformer.

Voilà qui va décevoir les joueurs. De son côté, Avalanche Studios devra impérativement sortir un jeu à succès pour se remettre sur pied.