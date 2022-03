Kingdom Hearts a 20 ans, un superbe wallpaper avec Cloud en hommage à la première jaquette dévoilé

C'est aujourd'hui que nous célébrons les 20 ans de Kingdom Hearts, série de jeux de rôle mêlant les univers de Final Fantasy et Disney dans un monde original. Le premier épisode est en effet paru le 28 mars 2002 sur PlayStation 2 au Japon. La saga a ensuite su se forger sa propre légende via des suites et des spin-offs en tout genre, et même si l'arc Sora semble s'être terminé avec Kingdom Hearts III, elle ne va pas s'arrêter là.

Son histoire et son succès seront fêtés comme il se doit lors du Kingdom Hearts 20th Anniversary Event ce 10 avril 2022 à Tokyo. Il n'est pas impossible que l'un des projets en cours de production soit dévoilé à cette occasion, mais l'absence de retransmission en live laisse peu d'espoir. En attendant, l'anniversaire, c'est ce lundi, et les initiatives pour le marquer ne se bousculent pas au portillon.

Même Tetsuya Nomura, directeur de la franchise et character designer, s'excuse de n'avoir rien préparé, expliquant qu'il n'a commencé à dessiner qu'hier pour pouvoir présenter des illustrations inédites lors de l'évènement du mois prochain. En revanche, une autre équipe de Square Enix a fait le boulot en appelant l'artiste Robert Ferrari pour rendre hommage à la jaquette de Kingdom Hearts en y plaçant le Cloud Strife de Final Fantasy VII Remake : le résultat fait plaisir à voir et devrait garnir les fonds d'écran de quelques fans des franchises.



Pour les retardataires, Kingdom Hearts III est disponible à partir de 7,99 € sur Amazon.fr.