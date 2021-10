Kingdom Hearts : un 20th Anniversary Event prometteur et d'autres initiatives à venir pour les 20 ans

La franchise Kingdom Hearts aura 20 ans en mars 2022, et cela ne nous rajeunit pas. Elle est cependant toujours bien d'actualité cette année, et particulièrement aujourd'hui, avec les révélations des arrivées de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate et de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind sur Switch en Cloud Version.



Et ce n'était même pas tout ce que Square Enix avait à nous dire, car il débute les festivités pour le 20e anniversaire de la saga avec un trailer et quelques annonces. Déjà, toute une gamme de goodies inédits seront proposés à l'achat, que ce soit un échiquier de luxe ou une superbe valise à roulettes : d'autres produits dérivés du genre seront présentés plus tard.

Ensuite, il est précisé que Kingdom Hearts: Union χ [Cross], jouable hors-ligne, permet désormais de visionner l'intégralité de l'histoire sous forme de cinématique dans le Theater Mode. Il sera fait de même avec la mise à jour 5.0.0 de Kingdom Hearts: Dark Road récemment repoussée à cet hiver, qui permettra de profiter de l'entièreté de l'expérience d'un coup, avec notamment un dernier chapitre inédit. Dernière information, aussi mystérieuse que prometteuse : un Kingdom Hearts 20th Anniversary Event aura lieu à une date encore inconnue. Y découvrirons-nous le futur de la série, côté jeux vidéo et peut-être même au-delà ?

Si vous ne l'avez pas encore fait, Kingdom Hearts III est disponible à partir de 9,79 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : Kingdom Hearts : deux nouvelles équipes et plusieurs jeux en développement, Tetsuya Nomura évoque l'avenir de la licence