Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, 2.8: Final Chapter Prologue et III + Re Mind enfin annoncés sur Switch... en Cloud Version

C'était un véritable petit évènement sur la planète vidéoludique : le dernier personnage en DLC de Super Smash Bros. Ultimate a été révélé, et il s'agit de Sora de Kingdom Hearts. Et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, le producteur Masahiro Sakurai en a profité pour glisser une annonce que les fans de la licence de Square Enix attendent depuis longtemps : la saga Kingdom Hearts arrive enfin sur Nintendo Switch !

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind, qui regroupe la majorité des épisodes canoniques en version jouable et des aventures plus mineures sous la forme d'aventures cinématiques, vont bel et bien débarquer sur l'eShop. Ils ont pour mémoire été portés sur Xbox et sur PC via l'Epic Games Store il y a quelques mois de cela.

Le twist, qui risque de décourager une partie des joueurs, c'est que les trois compilations seront exclusivement jouables en Cloud Version, avec les limitations que cela implique : pas de version physique pour votre collection, une accessibilité incertaine sur le très long terme, et une expérience de jeu variable selon votre bande passante. Tous les jeux seront d'ailleurs regroupés dans un Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, vendu à un prix inconnu.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX est une collection remastérisée en HD essentielle, avec : Kingdom Hearts FINAL MIX

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD)

Kingdom Hearts II FINAL MIX

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final MIX

Kingdom Hearts Re:coded (cinématiques remastérisées en HD) Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue comprend : Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD : une version intégralement remastérisée. Sora et Riku s'apprêtent à passer l'examen du Symbole de maîtrise pour se mesurer à Maître Xehanort.

Kingdom Hearts χ Back Cover (vidéo) : une nouvelle cinématique en HD qui raconte l'histoire mystérieuse des Oracles, en lien avec les événements du début de la série.

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – : un tout nouvel épisode qui établit un lien avec Kingdom Hearts III. Kingdom Hearts III + Re Mind comprend le jeu principal et Re Mind, l'autre histoire qui s'est déroulée en parallèle du dénouement.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX - Cloud Version, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue - Cloud Version et Kingdom Hearts III + Re Mind - Cloud Version n'ont pas encore de date de sortie sur Switch à cette heure. Pour les joueurs PS4, Kingdom Hearts III est sinon disponible à partir de 9,74 € sur Amazon.fr.

