Kingdom Hearts III : Data Greeting, Slideshow et menu Premium, Square Enix termine de détailler le contenu du DLC Re:Mind

C'est ce mercredi que Kingdom Hearts III va être étoffé par un DLC baptisé Re:Mind, dont une partie du contenu avait été détaillé en fin d'année dernière. Il restait encore quelques options inédites à aborder sur le site officiel japonais, ce qu'a fait Square Enix ces dernières heures, en plus d'en parler sur Twitter.

Voici ce qui a été dit, traduit à la base par Gematsu :

Kingdom Hearts III 18,5 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 18,5€. Data Greeting Choisissez un personnage et un emplacement pour prendre vos photos préférées. L'expression faciale, la pose et l'angle de chaque personnage peuvent être choisis. Créez votre propre photo spéciale ! Slideshow Lisez un diaporama des photos que vous avez prises avec une musique de fond. Créez un album original unique au monde ! Menu Premium Avec les codes PRO, vous pouvez librement définir diverses restrictions pour combattre. Marquez des points en gagnant contre des boss spécifiques et autres, et lorsque vous atteignez un certain nombre de points, votre rang augmente.

Vous l'aurez compris, il sera possible de jouer au photographe et se créer de sympathiques petites scènes à visionner pour la détente, ou bien utiliser des codes pour se lancer dans des défis inédits. Par ailleurs, la mise à jour gratuite accompagnant le DLC ajoutera un nouveau changement de forme pour Sora, dont deux visuels supplémentaires ont été partagés.

La date de sortie de Re:Mind est fixée au 23 janvier sur PS4, et seulement au 25 février sur Xbox One. Vous pouvez obtenir le contenu seul ou bien opter pour un pack incluant une vidéo du concert Kingdom Hearts Orchestra -World of Tres- d'Osaka de novembre 2019, dont des extraits ont récemment été partagés.

Lire aussi : TEST de Kingdom Hearts III : comme si le temps s'était arrêté