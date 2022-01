Kingdom Hearts : la sortie de la série sur Switch et le 20th Anniversary Event datés

La série Kingdom Hearts a vu ses épisodes principaux portés sur Xbox One et PC récemment, mais pour des raisons techniques, son arrivée sur Switch ne paraissait pas assurée. Square Enix a fait une annonce en demi-teinte à ce sujet en octobre dernier : elle va bien débarquer sur la portable de Nintendo, mais en Cloud Version.



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind ne pourrons en effet pas être achetés en physique, ni être joués sans connexion en ligne. Chaque compilation sera vendue pour 39,99 € (en promotion à 31,99 € au lancement) et regroupée dans un pack Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud à 89,99 € (71,99 € au lancement). Si ces versions vous intéressent, leur date de sortie vient d'être calée au 10 février 2022. Et si vous avez un doute sur les qualités techniques ou la stabilité de ces éditions en cloud, des démos sont d'ores et déjà accessibles sur l'eShop.

Sinon, le Kingdom Hearts 20th Anniversary Event qui viendra célébrer le vingtième anniversaire de la franchise a aussi été daté. Il aura lieu à Tokyo le 10 avril, et permettra de découvrir « un mini concert, une discussion et des questions-réponses avec l'équipe de développement, une exposition et bien plus encore ». Square Enix précise également qu'une « vidéo de l'évènement sera disponible ultérieurement », sous entendu qu'il n'y aura pas de direct : cela ne fleure pas bon les grosses annonces, mais qui sait.

