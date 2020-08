Kingdom Hearts: Melody of Memory, dates de sortie et superbe illustration de Tetsuya Nomura pour le jeu rythmique

Pour débuter son Nintendo Direct Mini: Partner Showcase d'août 2020, la firme au plombier a mis en avant Kingdom Hearts: Melody of Memory, un jeu de rythme que nous avions découvert en juin dernier et qui était alors attendu cette année sans plus de précision. Nous savons désormais à quoi nous attendre, en plus de découvrir un nouvel aperçu du gameplay :

Ainsi, Kingdom Hearts: Melody of Memory sortira le 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et Switch en Europe et en Amérique du Nord, et dès le 11 novembre au Japon, au prix de 59,99 € / $ ou 7 480 ¥. Pour ce prix, il sera possible de prendre part à une odyssée en rythme sur plus de 140 chansons de la licence et les écouter via un jukebox, ou encore de revoir des scènes cultes. Du jeu en ligne nous fera affronter les autres joueurs sur la Toile, tandis que Chacun pour soi permettra à jusqu'à 8 joueurs de s'amuser en local, mais uniquement sur Switch.

Pour l'occasion, l'illustration principale du jeu, mettant en scène Kairi assise devant tout un tas d'illustrations des autres personnages principaux de la saga, a été partagée, évidemment dessinée par Tetsuya Nomura.

Les précommandes ouvriront dans la journée, en attendant, vous pouvez toujours vous tourner vers Kingdom Hearts III, vendu 17,50 € sur Amazon.