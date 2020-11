Kingdom Hearts: Melody of Memory, de nouvelles images dévoilées

Alors qu’une démo est disponible et que certains joueurs pourraient se faire bannir si certains mots sont employés, Square Enix a partagé de nouvelles images de son futur titre rythmique. Pour rappel, Kingdom Hearts: Melody of Memory est prévu sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 13 novembre prochain.

Ainsi, vous pourrez voir en page 2 Sora, Donald et Stitch en train de courir et de sauter en rythme avec la musique. Le roi Mickey, Roxas et Axel se battront également contre des méchants Sans-Cœurs quand Ventus, Aqua et King Mickey sauteront de joie dans ce qui semble être un sans faute.

