Kingdom Hearts: Melody of Memory, les différents modes de jeu et une partie de la playlist détaillés

Alors que la saga du Chercheur des Ténèbres a pris fin avec Kingdom Hearts III, c'est une deuxième phase qui a débuté avec la sortie de son DLC Re:Mind, le jeu mobile vite oubliable qu'est Dark Road et le titre rythmique Melody of Memory qui nous intéresse à présent. Square Enix nous en dit plus à son sujet cette semaine, visuels à l'appui à retrouver en page suivante, en détaillant ses différents modes de jeu, comme partagé par Gematsu.

Le principe de Kingdom Hearts: Melody of Memory sera de visiter chaque monde à bord du vaisseau Gummi pour y collecter leur « rythme » en revivant les mémoires y étant liées, en incarnant différents personnages principaux de la licence à commencer par le casting original constitué de Sora, Donald et Dingo, mais également Roxas, Xion et Axel. Il faudra donc appuyer au bon moment sur les touches pour enchaîner les « Excellent » et « Good », le scoring étant à l'honneur. En revanche les « Miss » feront perdre de la vie. La Sélection musicale proposera trois types de contrôles différents selon nos préférences : un normal avec l'utilisation de plusieurs touches, un style à une touche pour les joueurs casuals et Performer pour les adeptes de la difficulté, nécessitant bien plus de boutons.

Dans World Tour, il faudra visiter chaque monde afin d'obtenir de nouvelles chansons et cinématiques, chaque morceau disposant de trois difficultés, le tout se retrouvant dans le Musée pour être réécouté et revu à l'envie. Les niveaux pourront varier entre de simples affrontements d'ennemis tout en suivant le rythme, des mémoires liées à une vidéo avec un plus grand sens de l'immersion et des combats de boss. Enfin, il y aura les modes Versus en ligne et Versus ami, ce dernier étant exclusif à la Switch en jeu local. La seule différence sera ici l'utilisation de « Tricks » pour piéger notre adversaire, échangeant par exemple sa barre de vie avec la nôtre ou cachant le timing à l'écran. La version pour la console de Nintendo proposera aussi un Battle Royale à huit joueurs en local ou l'objectif sera d'atteindre le plus haut score. Enfin, tout le monde pourra profiter d'affronter contre l'IA avec COM Versus dans le but d'augmenter de rang et de la coopération locale avec une deuxième manette.

Enfin, voici une partie des musiques disponibles dans le jeu, plus de 140 étant prévues :

Kingdom Hearts A Day in Agrabah

Arabian Dream

Destiny Islands

Go for It!

Hand in Hand

Hikari

Olympus Coliseum

To Our Surprise

Traverse Town

Under the Sea Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Castle Oblivion

The Force in You Kingdom Hearts II Darkness of the Unknown

Roxas

Savannah Pride

Schezo Di Notte

Sinister Shadows

The 13th Struggle

Vim and Vigor

Working Together Kingdom Hearts II Final Mix The Other Promise Kingdom Hearts 358/2 Days Another Side -Battle Ver.-

Secret of Neverland

Vector to the Heavens Kingdom Hearts Re:coded Wonder of Electron Kingdom Hearts: Birth by Sleep Dismiss

Enter the Darkness

Hau’oli, Hau’oli

Rage Awakened -The OriginThe Encounter -Birth by Sleep Version Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance All for One

L’Impeto Oscuro

The Eye of Darkness Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage Wave of Darkness I Kingdom Hearts III Let It Go ~Ari no Mama De~ Kingdom Hearts Orchestra -World Tour- Album Destati

La date de sortie de Kingdom Hearts: Melody of Memory est pour rappel fixée au 13 novembre 2020 sur PS4, Xbox One et Switch en Europe, disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon.

