Kingdom Hearts: Melody of Memory, la démo est disponible, de nouveaux visuels partagés

En attendant un nouvel épisode majeur de la saga, Square Enix va nous proposer le spin-off Kingdom Hearts: Melody of Memory d'ici quelques semaines, nous permettant de retrouver les personnages de Disney aux côtés de Kairi, Sora et compagnie. Ce jeu de rythme peut laisser perplexes les joueurs n'ayant pas l'habitude du genre, et c'est sans doute pourquoi l'éditeur avait annoncé une démo, mise à disposition depuis ce jeudi sur les différentes plateformes de téléchargement.

Vous pouvez donc la télécharger sur l'eShop, le PlayStation Store et le Microsoft Store afin de profiter de quatre affrontements standards avec Sora, Donald et Dingo, et deux niveaux en coopération, le tout sur six morceaux différents. Évidemment, la progression ne sera pas conservée dans la version finale du jeu, qui comportera plus de 140 chansons. Et pour accompagner le tout, de nouveaux visuels sont à apprécier en page suivante.

Kingdom Hearts: Melody of Memory sortira le 13 novembre sur PS4, Xbox One et Switch et peut être précommandé 59,99 € sur Amazon.

