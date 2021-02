Konami lance sa propre boutique de produits dérivés

Konami est un éditeur et développeur mythique, connu pour ses franchises célèbres dans le monde entier. Ces dernières années, le studio se repose quand même pas mal sur la licence Pro Evolution Soccer, et il a d'ailleurs lancé une restructuration tout récemment. Mais il vient surtout d'ouvrir sa propre boutique en ligne.

Le Konami Official Store est accessible sur la Toile depuis peu, et il propose de nombreux produits dérivés de ces licences Castlevania, Metal Gear, PES, Dance Dance Revolution, Sunset Riders, Track & Field, Goemon et Suikoden. Oui, il manque quand même quelques noms, comme Zone of the Enders, Contra, Frogger et surtout Silent Hill... Pourtant, la licence horrifique fait beaucoup parler d'elles au travers de rumeurs insistantes ces derniers mois, tout comme MGS et Castlevania d'ailleurs.

Les fans de Konami peuvent ainsi retrouver des tee-shirts et sweats, des bonnets, des casquettes, des mugs et gourdes ou encore des coussins avec Alucard, il y a même des promotions jusqu'au 26 février prochain pour fêter l'ouverture de la boutique. Heureusement qu'Amazon propose un tee-shirt Silent Hill à 10,85 € pour compenser son absence sur la boutique officielle.