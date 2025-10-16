Légendes Pokémon : Z-A se lance en vidéo, une mise à jour 1.0.1 déjà déployée

Il est temps de retourner à Illumis





Après les retours de la presse, ce sont désormais les joueurs qui ont accès à Légendes Pokémon : Z-A, deuxième épisode de la série principale à complètement sortir des sentiers battus et le premier à paraître sur Switch 2 en plus de sa prédécesseure. Cette fois, l'aventure proposée se cantonne à une unique ville dans la région de Kalos, avec comme principale nouveauté des affrontements en temps réel, ainsi que le retour de la Méga-Évolution. Nintendo n'a évidemment pas manqué de diffuser une bande-annonce de lancement, qui va à l'essentiel en résumant tout ce que nous avions pu voir jusqu'à présent, donc sans spoiler si vous êtes à jour.

Si vous souhaitez en voir davantage, une longue vidéo avait été mise en ligne au début du mois, détaillant le contenu.

Un premier patch (in)dispensable





Par ailleurs, une mise à jour numérotée 1.0.1 a été déployée à cette occasion sur les deux plateformes. Déjà, nous direz-vous ? Eh bien, elle est indispensable pour profiter du jeu en ligne, qui nécessite également un abonnement actif au Nintendo Switch Online. Si son changelog est donc bref, les indications fournies par Big N. précisent que tous les joueurs devront disposer de la même version pour s'amuser ensemble, un point à garder en tête à l'avenir.

Ver. 1.0.1 (datée du 16/10/2025) Données relatives requises pour utiliser les fonctionnalités en ligne.

Faites vite pour obtenir Méga-Amphinobi !





Ce patch est donc obligatoire pour prendre part au Club de Combat Z-A, dont les affrontements classés de la Saison 1 ont débuté ce matin. Si nous pensions qu'elle durerait au moins un mois, Game Freak surprend en fixant sa date de fin au 5 novembre. Oui, vous aurez à peine trois semaines si vous souhaitez obtenir l'Amphinolite, qui reviendra à l'avenir, reste à savoir quand.

De plus, elle nécessite de grimper jusqu'au rang K depuis Z. Bloquer des Méga-Évolutions derrière ce système ne nous plaisait déjà pas de base et cela ne fait que renforcer notre opinion à ce sujet. Bon, à en croire les premiers retours, gravir ces 15 rangs peut se faire assez vite, certains parlant d'à peine deux heures. Cela va tout de même laisser sur la touche les joueurs ne pouvant pas se procurer le jeu assez rapidement.

L'onéreux DLC Méga-Dimension peut également être acheté, lui qui permet dès à présent d'obtenir des tenues pour notre avatar et qui fournira surtout dans les prochains mois un scénario inédit nous permettant d'obtenir des Méga-Évolutions supplémentaires, dont celles de Raichu.

