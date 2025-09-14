Légendes Pokémon : Z-A s'offre un ultime trailer dévoilant les Méga-Évolutions des starters 6G, indisponibles en jouant normalement

Une Méga bande-annonce pour Légendes Pokémon : Z-A





Les surprises ont été nombreuses lors du dernier Nintendo Direct, surtout pour les fans de Pokémon. En effet, outre l'annonce du spin-off Pokémon Pokopia qui sera au passage la première exclusivité Switch 2 de la licence, nous avons encore eu des nouvelles de Légendes Pokémon : Z-A alors que nous venions de découvrir notre ami Méga-Sepiatroce deux jours plus tôt. De prime abord, nous pensions qu'il s'agirait d'un simple récapitulatif de tout ce qui avait été révélé jusqu'alors, à destination du grand public. Pourtant, ce sont bien trois Méga-Évolutions fortement attendues qui ont fait leur début, celles des starters de la 6G !

Si Germignon, Kaiminus et Gruikui font tout de même acte de présence, ils laissent vite leur place à Marisson, Feunnec et Grenousse, qui seront bien présents à Illumis. Le système de combat en temps réel et la capture de créatures sauvages dans ces environnements urbains sont aussi rappelés, de même que les affrontements nocturnes du Royale Z-A. Un nouvel aperçu du mode multijoueur Club de Combat Z-A sert ensuite à mettre en avant Blindépique, Goupelin et Amphinobi, ce qui n'est clairement pas anodin comme nous allons le voir ensuite.

Le souci de mise en scène est à saluer, avec le petit regard en coin de notre sorcière bien-aimée suite à l'apparition sur le terrain de Méga-Absol, donnant lieu à la triple révélation de Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi. Leurs designs sont pour le moins très réussis. S'ensuit un florilège de transformations, dont Méga-Camérupt, Méga-Branette et Méga-Dracolosse, qui auront chacun une Méga-Évolution Ferox servant de boss. Et bien évidemment Méga-Empiflor et Méga-Brutalibré sont aussi présents.

Plus intéressant, nous voyons plusieurs personnages utiliser cette mécanique, à savoir les membres de la Team MZ (Inno, Cety et Rudi), Millie et Musquat, de quoi laisser les fans n'ayant pas vu les leaks spéculer sur quelles créatures disposeront d'une nouvelle Méga. La fin de la vidéo tease de son côté un évènement qui devrait se dérouler à la Tour Prismatique au cours de l'intrigue et rappelle que Zygarde aura son rôle à jouer en plus de suggérer qu'il s'agit d'une séquence lors de laquelle il va se transformer.

Divers visuels et les descriptions de ces trois nouvelles créatures sont à retrouver en page suivante. Sauf surprise, nous ne devrions pas avoir d'autres annonces de nouveautés pour le jeu de base d'ici la sortie.

Un ultime trailer pour l'Archipel





En effet, la chaîne japonaise n'a pas mis en ligne exactement la même bande-annonce. La sienne est bien plus longue et inclut des passages inédits plutôt intéressants, en plus de nous régaler les oreilles, mais est surtout qualifiée de « Final Trailer ». Des clips seront sans doute postés pour continuer la promotion localement, mais nous ne devrions pas découvrir d'autres Méga-Évolutions de cette manière.

Nous avons donc droit à ce qui devrait être le début du jeu avec l'arrivée en train de notre avatar à Illumis, une petite centrale électrique abritant divers Pokémon sauvages propres à ce type de biome, un souterrain qui donne l'espoir d'avoir une vaste zone de jeu supplémentaire sous la ville et tout un tas d'autres séquences de gameplay. Plus curieux, un même lieu est vu transformé en Zone sauvage ! Si le plan d'urbanisation consiste à tout rendre plus moche, cela ne va pas nous donner envie... même si la perte de bancs anti SDF est certainement une nette amélioration. Deux logos d'organisations jusqu'à présent non introduites sont eux bien mis en avant, sans plus de détails, et le Floette Fleur Éternelle d'A.Z. utilisant Lumière du Néant, une attaque ne pouvant jusqu'à présent pas être obtenue officiellement et qui lui réservé.

Enfin, plusieurs plans servent tout simplement à indiquer la présence en jeu de Méga-Évolutions n'ayant jusque là pas toutes fait d'apparition au cours de la promotion. Il en manque d'ailleurs encore certaines. N'hésitez pas à consulter notre listing en page 3 pour savoir si votre favori en fait partie.

Si tout cela vous a bien chauffé, attendez un peu, car un sacré détail est bien vite venu gâcher l'ambiance...

Des Méga-Évolutions bloquées le jeu en ligne





Si vous étiez excité de pouvoir rapidement vous amuser avec Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi, qui servent ici d'argument commercial pour pousser à l'achat, sachez que leurs Méga-Gemmes ne pourront pas être obtenues dans le jeu de manière normale. Alors que Légendes Pokémon : Z-A sera en grande partie un jeu solo, Game Freak et The Pokémon Company ont décidé de bloquer ces objets derrière le Club de Combat Z-A et plus précisément le système de saisons classées, dont ils seront des récompenses. C'est assez petit, mais tout à fait dans la logique mercantile de la licence.

Il faudra nécessairement être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter et donc prendre part à ces affrontements multijoueurs. Le site officiel précise qu'il y aura trois types de récompenses, à savoir en fin de combat, celles de rang en montant dans le classement et enfin les saisonnières variant en fonction de ce dernier à la fin d'une saison. La Blindépiquite, la Goupelinite et l'Amphinolite (belle esquive) seront de la deuxième catégorie, mais nous ne savons pas à quel rang elles seront offertes. Croisons les doigts pour qu'elles soient relativement accessibles, au risque d'énerver encore plus la communauté.

Saison 1 - À partir du 16 octobre : Amphinolite.

Saison 2 - À la suite de la saison 1 : Goupelinite.

Saison 3 - À la suite de la saison 2 : Blindépiquite.

Et si vous ne comptez pas vous procurer le jeu dans les prochains mois, il est précisé que ces Méga-Gemmes « devraient être distribuées à nouveau lors de saisons ultérieures ».

Un point sur la connectivité





Autre détail important ayant été révélé, il faudra attendre 2026 avant de pouvoir effectuer des transferts depuis et vers Pokémon HOME. Toutefois, il sera impossible d'envoyer des créatures obtenues dans Légendes Pokémon : Z-A dans les anciens jeux, sans doute en raison des changements apportés comme l'absence de Talents. Autre restriction bien plus embêtante, un Pokémon provenant d'une précédente production (ex : Écarlate et Violet) que nous transférerons dans LPZA via HOME ne pourra ensuite plus être renvoyé vers un jeu de la série principale.

La sortie de Légendes Pokémon : Z-A est pour rappel fixée au 16 octobre sur Switch 2 et Switch. N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :