Pokémon Pokopia métamorphosera la licence en Animal Crossing sur Switch 2

Métamorph comme vous ne l'avez jamais vu





Comme nous l'avions évoqué dans notre article dédié au Nintendo Direct en amont de sa diffusion, la rumeur voulait qu'un spin-off de la licence Pokémon soit dévoilé à cette occasion. Même en sachant cela, l'effet de surprise n'a pas été gâché puisque nous aurions bien eu du mal à imaginer un tel concept. La bande-annonce servant à révéler Pokémon Pokopia a donc tout d'abord introduit le protagoniste de cette production, un Métamorph téléporté sur une île, qui va tenter de prendre l'apparence de son ancien dresseur à en croire la photo présente sur le Pokédex. Le fait qu'il garde notamment des traits de visages trahissant sa vraie nature rappelle l'anime avec l'un de ceux de Duplica. Les éléments un peu glauques sont légion avec la série et nous pouvons sans mal imaginer qu'une tragédie a eu lieu en amont, même si ce ne sera sans doute pas abordé en jeu.

Pokémon x Animal Crossing x Minecraft





Dans la peau de ce Métamorph, nous retrouverons plusieurs biomes à aménager et remodeler selon notre bon vouloir et créer une véritable utopie (d'où le nom), ce qui aura pour effet d'attirer toujours plus de Pokémon sauvages avec lesquels il sera possible de communiquer. Sa capacité Morphing lui permettra d'apprendre de nouvelles capacités au fur et à mesure, dont Feuillage pour faire apparaître des hautes herbes et Pistolet à O pour arroser. Cette simulation de vie permettra également de récolter des matériaux afin de construire des bâtiments et fabriquer divers objets, de cueillir des baies et cultiver des légumes. Clairement, la ressemblance avec Animal Crossing: New Horizons est palpable. Il y aura même un cycle jour-nuit qui suivra celui du monde réel, une météo variable et des zones disposant de caractéristiques uniques. Et comme en témoigne le plan final, nous pourrons littéralement concevoir un décor rappelant les routes des anciens jeux, avant que l'ambition d'un monde ouvert vienne retirer une partie du charme de la licence.

Les Pokémon qui seront disponibles





Même si la Première Génération est fortement représentée, jusqu'au Pokédex au début de la vidéo et l'architecture du Centre Pokémon fortement inspirée par ceux de Let's Go, de nombreuses de créatures plus récentes seront tout de même présentes. Voici une liste de toutes celles d'ores et déjà visibles dans la bande-annonce et sur les visuels :

Bulbizarre ;

Salamèche ;

Carapuce ;

Roucool ;

Pikachu ;

Mélofée ;

Goupix ;

Mystherbe ;

Paras ;

Taupiqueur ;

Psykokwak ;

Arcanin ;

Ptitard ;

Abra ;

Chétiflor ;

Racaillou ;

Ramoloss ;

Canarticho ;

Onix ;

Kicklee ;

Tygnon ;

Insécateur ;

Scarabrute ;

Magicarpe ;

Lokhlass ;

Évoli ;

Aquali ;

Ronflex ;

Draco ;

Mimigal ;

Pichu ;

Lainergie ;

Joliflor ;

Marill ;

Simularbre ;

Axoloto de Paldea ;

Tyranocif ;

Poussifeu ;

Nénupiot ;

Ludicolo ;

Goélise ;

Makuhita ;

Azurill ;

Gloupti ;

Tylton ;

Tiplouf ;

Apitrini ;

Baudrive ;

Mime Jr. ;

Ptiravi ;

Riolu ;

Phyllali ;

Rototaupe ;

Charpenti ;

Zorua ;

Chinchidou ;

Nymphali ;

Mucuscule ;

Mimiqui ;

Pohm ;

Nigirigon.

Quand sortira Pokémon Pokopia ?





Pour le moment, ce projet développé par Koei Tecmo en collaboration avec Game Freak est simplement prévu pour 2026 sans plus de précision, en exclusivité sur Switch 2 avec une version numérique dont les précommandes ouvriront dès le 12 novembre prochain. Nous devrions donc en connaître la date précise à ce moment-là. L'année prochaine devrait être bien chargée du côté de la licence pour ses 30 ans.

Sachant que certains développeurs de chez l'éditeur ont participé au développement de Dragon Quest Builders 2, il ne serait pas étonnant que la même équipe ait été affectée à un tel projet, à voir s'il y aura une quelconque dimension action en dehors des techniques utilisées pour façonner l'environnement.

En attendant, Légendes Pokémon : Z-A arrive d'ici quelques semaines.