LEGO : 3 nouveaux dioramas Star Wars dévoilés

Les LEGO restent avant tout des jouets à construire, mais la marque a su évoluer et propose désormais des pièces plus complexes, avec comme objectif de décorer une étagère. Et la firme danoise dévoile cette semaine trois nouveaux dioramas dans l'univers Star Wars qui vont séduire les plus âgés.

Tirés des Épisode IV : Un Nouvel Espoir et Épisode V : L'Empire contre-attaque, ces dioramas mettent en scène la poursuite dans les tranchées de l'Étoile de la Mort entre Luke Skywalker et Dark Vador, la scène dans le compacteur de déchets où sont coincés Luke, Han, R2, C-3PO, Chewbacca et Leia après avoir libéré cette dernière, et enfin l'entraînement de Luke sur Dagobah en compagnie de Yoda et R2-D2. À chaque fois, le diorama est accompagné d'une petite plaque reprenant une citation (en anglais) des films et scènes en question. Et voici les détails des pièces, tailles et prix de chaque set :

75329 LEGO Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l'Étoile de la Mort : 59,99 €, 665 pièces, plus 10 cm de haut, 22 cm de longueur et 15 cm de profondeur ;

: 59,99 €, 665 pièces, plus 10 cm de haut, 22 cm de longueur et 15 cm de profondeur ; 75330 LEGO Star Wars Diorama de l'entraînement Jedi sur Dagobah : 79,99 €, 1 000 pièces, plus de 16 cm de haut, 29 cm de longueur et 17 cm de profondeur ;

: 79,99 €, 1 000 pièces, plus de 16 cm de haut, 29 cm de longueur et 17 cm de profondeur ; 75339 LEGO Star Wars Diorama du compacteur de déchets de l'Étoile de la Mort : exclusivité LBR, 89,99 €, 802 pièces, plus de 10 cm de haut, 21 cm de longueur et 15 cm de profondeur.

Les précommandes de ces dioramas sont déjà lancées, mais les sets ne seront pas disponibles avant le 26 avril prochain. Vous pouvez sinon retrouver le LEGO Star Wars avec X-Wing de Luke à 44,95 € sur Amazon.