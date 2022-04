CINEMA : Les Minions 2 : Il Était Une Fois Gru, toujours plus de méchanceté et de bêtises dans un nouveau trailer

La crise sanitaire a débuté il y a maintenant plus de 2 ans, mais des films initialement attendus en 2020 ne sont pourtant toujours pas sortis au cinéma. C'est le cas de Les Minions 2 : Il Était Une Fois Gru, qui aurait à la base dû voir le jour le 8 juillet 2020, mais qui sera finalement diffusé à compter de cet été.

Bande-annonce VF

Beaucoup ont donc oublié la bande-annonce dévoilée début 2020, alors Paramount Pictures dégaine un nouveau trailer pour nous remettre dans l'ambiance. Nous y retrouvons le jeune Gru, âgé de 12 ans, qui va postuler pour devenir le nouveau leader des Vicious 6, un groupe de méchants qui va vite découvrir que cette teigne possède un potentiel bien supérieur au leur. Pourchassé par ses adversaires, Gru va devoir compter sur le soutien de ses Minions et leur apprentissage du kung-fu pour s'en sortir...

Cet été, la plus grande franchise de films d’animation de l’histoire remonte à ses origines et nous raconte comment le plus célèbre des super méchants a formé avec ses désormais célèbres Minions, la plus méprisable des équipes pour affronter le plus implacable groupe de criminels dans : LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU.

Bien avant de devenir le Maître du Mal, GRU (Steve Carell, cité aux Oscars) n’est qu’un petit banlieusard de 12 ans dans les années 70, qui échafaude laborieusement du fond de sa cave le plan qui lui permettra de prendre le contrôle du monde. Sans réel succès. Mais quand son chemin croise celui des Minions, dont Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire – cette famille inattendue va alors générer des trésors d’ingéniosité leur permettant de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

Lorsque le tristement célèbre groupe de super méchants, les Vicious 6, limogent leur chef, la légende vivante des arts martiaux Wild Knuckles (l’Oscarisé Alan Arkin), Gru, alors leur plus grand admirateur, passe l’audition pour intégrer l’équipe. Les Vicious 6 ne sont guère impressionnés par cette demi-portion dévorée d’ambition, jusqu’à ce qu’ils réalisent avec rage qu’il leur est en fait largement supérieur. Devenu soudain l’ennemi juré du gratin des criminels, Gru est contraint de s’enfuir. Les Minions vont alors tenter de se former au Kung Fu afin de lui venir en aide, et lui donner ainsi l’occasion de découvrir que même les super méchants ont parfois besoin d’amis.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU, en plus de son humour subversif légendaire, offre les scènes d’actions les plus impressionnantes que la franchise ait jamais connues, ainsi qu’une nouvelle distribution impressionnante. Les membres des Vicious 6 sont notamment interprétés par Taraji P. Hanson dans le rôle de Belle Bombe, leur cheffe aussi charismatique que sûre d’elle avec sa ceinture disco terminée par une boule à facette qui lui sert aussi de terrible fléau d’armes, Jean-Claude Van Damme dans celui de Jean Clawed, le nihiliste armé (littéralement) de griffes cybernétiques géantes, alors que Lucy Lawless endossera la chasuble de Nonnechaku, qui cache sous ses dehors pieux son dangereux nunchaku, Dolph Lundgren celui du champion de roller skate suédois, Svengeance, roi du coup bas avec les effroyables piques rotatives de ses roues, tandis que Danny Trejo sera Poings Mortel, dont les mains métalliques géantes sont aussi dangereuses pour les autres qu’embarrassantes pour lui.

On pourra également découvrir Russel Brand dans le rôle du jeune Professeur Nefario, le scientifique fou encore en devenir, Michelle Yeoh dans celui de Madame Chow, une acupunctrice dotée de talents Kung Fu improbables, et Julie Andrews, qui interprète la mère affreusement autocentrée de Gru.

Chapeauté par les créateurs de la franchise, LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU est produit par le créateur visionnaire et président d’Illumination Chris Meledandri, ainsi que ses collaborateurs de toujours, Janet Healey et Chris Renaud. Le film est réalisé par Kyle Balda, qui avait déjà réalisé MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 et MINIONS, co réalisé par Brad Ableson (LES SIMPSONS) et Jonathan De Val (COMME DES BÊTES 1 et 2) et on peut y entendre la voix devenue culte de Pierre Coffin qui interprète les Minions et un tueur. La bande sonore ultra 70s du film est signée par la légende de la musique, lauréat des Grammy Awards : Jack Antonoff.