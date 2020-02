CINEMA : Les Minions 2 : Il était une fois Gru, les Vicious 6 entrent en scène dans un trailer très 70s

Pour ce qui est déjà le cinquième film de la saga Moi, Moche et Méchant, Les Minions 2 : Il était une fois Gru va nous faire découvrir les origines de Gru, le personnage principal de la franchise.

Le film nous fera suivre le vilain en devenir dans les années 70, alors âgé de douze ans, qui va postuler pour remplacer le leader des Vicious 6, Wild Knuckles, chassé par ses paires. Le groupe de bandits sera au cœur du récit, alors que Gru va lui voler un médaillon pour prouver sa méchanceté absolue. Aidé par les Minions Kevin, Stuart, Bob et Otto, il va faire ses gammes de vilains, expérimenter ses premières armes et apprendre à déjouer les bourdes de ses propres sbires pour retrouver l'ex-leader déchu et réaliser son rêve.

Après un léger aperçu via un teaser, un peu de tout cela nous est montré dans la première bande-annonce de Les Minions 2 : Il était une fois Gru, qui permet de retrouver une partie du casting vocal cinq étoiles : Steve Carrell sera toujours le protagoniste, Alan Arkin sera Wild Knuckles, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren et Danny Trejo complèteront les Vicous 6 en tant que Belle Bottom, Jean Clawed, Nunchuck, Svengeance et Stronghold, Russell Brand doublera l'apprenti scientifique fou Dr. Nefario, Michelle Yeoh sera l'acupuncteur adepte de kung-fu Master Chow, et Julie Andrews incarnera la mère de Gru.

Le film réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del Val profitera d'une bande-son composée par le producteur primé Jack Antonoff, et verra le jour en salles le 8 juillet 2020 en France.

