CINEMA : Minions 2 : Il était une fois Gru, retour aux origines du mal dans un premier teaser déjanté

De simples acolytes du méchant dans les trois Moi, Moche et Méchant, les Minions sont devenus les stars de leur propre film d'animation en 2015.

Les Français d'Illumination Mac Guff vont remettre le couvert cette année avec une suite appelée Minions 2 : Il était une fois Gru par chez nous, ou Minions: The Rise of Gru en version originale. Et c'est cette nuit que nous avons découvert un premier aperçu du projet avec un teaser diffusé dans le cadre du Super Bowl, lui assurant une visibilité sans pareil.

La courte publicité nous montre que le long-métrage fera office de préquelle à l'histoire de Gru, alors que nous le suivrons à 12 ans, déjà prêt à devenir un super-vilain. Et elle fait la liste des choses que nous verrons dans cet épisode : de l'action, du sexe, des nonnes, des nunchakus, des Tupperware, du kung-fu et bien plus. Minions 2 : Il était une fois Gru s'annonce encore une fois totalement barré, et il devra cette folie au retour du réalisateur du premier film, Kyle Balda, accompagné cette fois par Brad Ableson (Les Simpson) et Jonathan del Val (Comme des Bêtes).

Pour ceux qui aimeraient en voir davantage, une bande-annonce complète sera présentée dès ce 5 février 2020, de quoi nous préparer à la sortie lointaine de Minions 2 : Il était une fois Gru le 8 juillet 2020. Et pour rappel, le projet suivant d'Illumination Mac Guff devrait être celui signé avec Nintendo pour adapter l'univers de Mario, rien que ça.

Lire aussi : CINEMA - Super Mario Bros. : une année de sortie pour le film de Nintendo et Illumination