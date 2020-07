Les Nouveaux Mutants : spot TV inédit et nouvelles affiches pour la Comic-Con, quid de la date de sortie ?

La Comic-Con n'aura pas lieu cette année, mais la Comic-Con@Home a bel et bien lieu ce week-end pour en apprendre plus sur le passé et l'avenir de la culture pop. Un panel a notamment été consacré au film Les Nouveaux Mutants, et vous pouvez le retrouver en intégralité ci-dessous. Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga se sont prêtés au jeu des questions-réponses en compagnie du réalisateur Josh Boone. Pour les anglophobes, le transcript en français est accessible ici.



Si vous n'avez pas une demi-heure à consacrer à cette vidéo, peut-être que vous serez davantage intéressés par la publicité inédite qui a été dévoilée dans la semaine. Cette véritable petite bande-annonce nous fait retrouver l'ambiance du long-métrage dans l'univers des X-Men où de jeunes mutants sont placés sous surveillance alors qu'ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs.

Et pour les amateurs d'affiches, cinq posters spéciaux ont été dévoilés, avec des directions artistiques très colorées. Vous pouvez les retrouver en page suivante aux côtés de deux photos inédites.

Officiellement, la date de sortie de Les Nouveaux Mutants, c'est toujours pour le 26 août 2020 en France, après de multiples reports. Mais en période de crise sanitaire, un nouveau décalage du lancement n'est pas à exclure, surtout que cette date n'est rappelée nulle part dans les visuels que vous pouvez retrouver ici, qui se contentent de la mention « exclusivement au cinéma ».



