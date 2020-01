Life is Strange: Partners in Time, de nouveaux comics annoncés pour la suite de l'histoire de Max et Chloé

Life is Strange 2 a amené la licence vers de nouveaux horizons, en mettant en scène la fratrie Diaz dans une quête qui s'est terminée le mois dernier.

Les joueurs de la première heure sont pour autant loin d'avoir oublié les héroïnes du premier épisode et de Life is Strange: Before the Storm. Une bonne manière de les retrouver fut de se plonger dans des comics sobrement appelés Life is Strange, qui reprenaient l'histoire après l'une des deux fins du jeu original pour nous faire découvrir la suite de l'aventure de Max et Chloé. Quatre numéros étaient prévus à la base, mais l'histoire a finalement suivi son cours, pour en arriver à son douzième numéro ce mois-ci.



Après les arcs Dust, Waves et Strings, place désormais à Partners in Time pour un récit qui marquera le début d'une deuxième saison pour le comics. Il amènera Max Caufield à faire face à ses responsabilités et à fuir une réalité parallèle confortable qu'elle s'est constituée. L'équipe derrière ne change pas, avec Emma Vieceli au scénario, et Claudia Leonardi et Andra Izzo au dessin.

Le premier numéro est prévu pour le 15 avril 2020, et vous pouvez déjà le précommander avec l'une de ses cinq variantes de couverture.