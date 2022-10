Meta : un partenariat avec l'UFC apporte la MMA en VR

Avis aux fans d'arts martiaux, l'annonce a autant de quoi vous régaler que surprendre. En effet, au début du mois d'octobre, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a fait une apparition lors de l'évènement UFC Vegas 61. Ce n'était pas anodin, car les deux ont conclu un partenariat, faisons le « poing » !

UFC a annoncé sa collaboration avec Meta dans le but d'apporter ses futurs shows en réalité virtuelle. C'est par le biais d'Horizon Worlds que seront diffusés en VR à 180° les matchs ou évènements liés au MMA (les arts martiaux mixtes). Il faudra bien entendu être abonné à l'UFC Fight Pass pour en profiter ; le premier évènement en direct a été présenté le vendredi 14 octobre.

Voici ce que Crowley Sullivan, vice-président et directeur général du système de retransmission UFC Fight Pass, a déclaré :

Nous sommes ravis d'offrir un niveau d'engagement sans précédent aux abonnés de Fight Pass et aux fans de MMA du monde entier en produisant un évènement de MMA en direct et en réalité virtuelle. Avec Meta qui fournit la plateforme VR et YBVR (NDLR : start-up spécialisée dans la retransmission de vidéos en VR) qui apporte son expertise en matière de production, nous sommes convaincus que ce sera une expérience formidable pour les fans de combat.