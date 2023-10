Meta Quest + : les 2 jeux offerts d'octobre dévoilés. Détruire ou construire, il faut choisir

Les jeux de la formule d'abonnement Meta Quest + (8,99 €/mois) d'octobre ont été dévoilés : Onward, le célèbre FPS tactique et Little Cities, le célèbre SimCity like. Pour rappel, les jeux resteront dans votre bibliothèque tant que vous restez abonnés.

Ceux qui auront précommandé le Meta Quest 3 version 512 Go recevront donc, s'ils ont activé ce mois-ci leur abonnement Meta Quest + (offert pour l'occasion), les deux jeux susnommés. Petite astuce, si ces titres ne vous font pas envie, libre à vous d'attendre le mois prochain pour choisir d'activer ou non votre abonnement.

Sachez qu'une fois votre abonnement offert activé, vous ne pourrez pas mettre celui-ci en suspens ! Autrement dit, vous ne pourrez pas le mettre en pause pour ne recevoir que les jeux qui vous intéressent d'un mois à l'autre. Enfin, et tout aussi important à savoir, l'offre gratuite des 6 mois d'abonnement Quest + (à l'achat d'un Quest 3 version 512 Go, rappelons-le) expire le 27 janvier 2024, vous voilà prévenus.

Pour vous faire une idée, voici le descriptif des jeux :

Onward (24,99 €) (2,80 Go) (anglais) (M) (4,4/5) - PEGI 16 (30 juillet 2020) (QGO optimisé) Ce jeu est un FPS qui combine un gameplay mil-sim avec l'expérience de jouer en réalité virtuelle. Les joueurs ne peuvent pas compter sur des réticules ou des mini-cartes, mais plutôt sur la coordination et la communication avec les membres de leur équipe pour réussir à atteindre l'objectif. Des mécanismes de combat réalistes et un déplacement artificiel poussent nos compétences de survie au combat à leurs limites. Little Cities (19,99 €) (677 Mo) (français) (C) (4,5/5) - PEGI 3 (12 mai 2022) (QGO optimisé) Enfilez votre casque et échappez-vous dans le monde plein de charme de Little Cities, un simulateur VR de création de ville. Donnez vie à votre propre petite ville. Observez l'afflux de nouveaux résidents tandis que votre île passe d'un village modeste à une métropole agitée. Gérez l'agencement, planifiez stratégiquement les infrastructures et construisez la ville idéale pour vos citoyens.

Le Meta Quest 3 est désormais disponible en précommande sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.