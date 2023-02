Echo VR : Ready at Dawn annonce la fermeture du free-to-play multijoueur

Le jeu free to play multijoueur Echo VR, sorti initialement en 2017 sur Oculus Rift, a permis a bon nombre de joueurs de s'essayer à la VR sans se ruiner. Après plus de six ans de bons et loyaux services, voici que Ready At Dawn annonce la fermeture prochaine des serveurs du jeu.



Echo VR est un jeu en zéro gravité - qui rappelle évidemment les déplacements de l'excellent Lone Echo (dont il emprunte une partie du titre) - dont le principe est d'envoyer un disque dans le but adverse. Si vous souhaitez le découvrir ou continuer à y jouer, vous aurez jusqu'au 31 juillet prochain pour le faire, car les serveurs fermeront le lundi 1er août 2023 à 10 h (heure du pacifique).

Si l'annonce nous a surpris autant que vous, le studio explique qu'il souhaite avant tout se concentrer sur leur prochain projet. Nous croisons les doigts pour qu'il s'agisse d'une suite à la licence, auquel cas la fermeture ne serait pas vécue comme trop injuste pour les joueurs.

Voici la déclaration du studio :

Chez Ready At Dawn, nous sommes fiers d'être ouverts et communicatifs avec notre communauté. À cette fin, nous avons des nouvelles à partager... après de nombreuses discussions en interne et avec nos partenaires de Meta, nous avons pris la difficile décision de fermer Echo VR. Qu'est-ce que cela signifie pour Echo VR ? Eh bien... nous ne l'arrêterons pas demain. Echo VR continuera à fonctionner jusqu'au 1er août 2023 à 10h00 PT, date à laquelle les serveurs et les services seront fermés, empêchant ainsi au jeu de fonctionner. Cette décision n'a pas été prise à la légère mais pour de bonnes raisons, elle fait suite évidemment à notre dernière réunion, consacrée à notre prochain projet. Nous ne pouvons encore rien dire à ce sujet, mais nous sommes tous excités et nous avons besoin de tout le monde sur le pont.

Ready at Dawn met à disposition la plupart des anciennes récompenses du jeu free-to-play par le biais d'un Giveback Event. Une bien maigre consolation face à l'annonce de cette fermeture. Le studio précise également qu'il n'y aura aucun remboursement (achats in-game, DLC...) de prévu. Bien qu'Echo VR n'ait plus beaucoup de temps devant lui, et si vous êtes curieux, n'oubliez pas qu'il est gratuitement proposé sur les plateformes Meta Quest.

