Ready At Dawn : le studio derrière The Order: 1886 et Lone Echo racheté par Facebook

C'est en 2003 que le studio Ready at Dawn ouvrait ses portes. La plupart des joueurs le connaissent surtout pour ses jeux exclusifs aux consoles PlayStation (Daxter, les God of War de la PSP et The Order: 1886), mais il est aussi derrière le portage Wii d'Ōkami. Sauf que depuis le TPS à destination de la PS4, un virage assez net a été opéré, avec pour conséquence la naissance de la licence Echo en réalité virtuelle, développée en partenariat avec Oculus pour l'Oculus Rift, dont Lone Echo II est d'ailleurs prévu pour cette année. Il n'y a donc presque rien d'étonnant à l'annonce du jour. En effet, Ready at Dawn a été racheté par Facebook !

Sans qu'il ne soit question de gros chiffres, l'article annonçant la nouvelle évoque principalement la possibilité pour le studio de poursuivre ses avancées dans le domaine de la VR, de son système de locomotion continue en gravité zéro à la reproduction des mouvements via une solution de type Full Body IK, le tout dans le but d'atteindre un degré d'immersion toujours plus grand. Ready At Dawn conserve toute son indépendance et ses effectifs, tout en bénéficiant désormais de l'entier support de Facebook et de l'équipe d'Oculus Studios.

Pour le moment, seul le développement de Lone Echo II est évoqué, bien que le studio ait d'autres projets en tête et qu'il souhaite en faire profiter le plus de joueurs possible. Reste à voir ce qu'il adviendra du mystérieux AAA dont il avait été question en 2019.

Dans tous les cas, il semble de plus en plus improbable qu'une suite à The Ordre: 1886 sorte un jour, que vous pouvez toujours découvrir au petit prix de 26,78 € sur Amazon.