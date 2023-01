Meta Quest V49 : trois nouveautés supplémentaires annoncées dans la prochaine mise à jour

Nous vous avions déjà parlé de la v49 au travers d'un article dédié, mais de nouvelles fonctionnalités se sont ajoutés cette semaine. Au programme, de nouvelles options pour les parents qui pourront mieux superviser l'activité de leurs enfants, une mise à jour bienvenue pour les environnements Meta et l'intégration d'une option « immersive » dans la fonction « Ne Pas Déranger ».

Nouvel environnement & nouveaux emplacements :

Depuis le lancement des Oculus Quest, Meta a distillé avec parcimonie les environnements utilisables dans le Home du casque. En effet, après deux ans, il n'y en a qu'une quinzaine de disponible à ce jour. Heureusement, les bricoleurs savent en installer, voire en créer, en passant par la bande (voir notre tutoriel ici) mais il semblerait que Meta veuille passer la seconde et ainsi en proposer de nouveaux mensuellement. Le mois dernier, c'était le paysage enneigé de « Polar Village » et ce mois-ci, c'est un espace plus abstrait justement dénommé « Abstraction » qui a fait son apparition (celui utilisé dnas la vignette ci-dessus). Censé arriver avec la V49, il est cependant déjà disponible chez bon nombre d'entre nous. Autre annonce dans le même sujet, Meta envisage de donner plus de liberté en proposant plus de points d'encrage pour nos avatars. Il a été même annoncé que nous devrions pouvoir nous assoir virtuellement sur les poufs et les canapés du décor. Ceci devrait donc être possible sur les prochains environnements mais des anciens devraient être mis à jour en ce sens. Bien entendu, il faut espérer que les différents placements soient bien savamment étudiés pour éviter de voir l'envers du décor, qui reste le plus souvent « bricolés » comme nous l'avons montré plusieurs fois comme dans cette vidéo.

Family Center







Meta souhaite verser dans la pédagogie avec son nouveau site web, qui servira à configurer et à gérer les outils de supervision parentale des Meta Quest. Il sera ainsi possible, sans passer par le casque lui-même ou l'application smartphone, de bloquer le lancement des applications en fonction du PEGI (3, 7, 12 ,16 ou 18+), d'empêcher la connexion à un PC (Link et Airlink), de bloquer le mode développeur ou encore de couper les connexions sociales (Horizon Worlds, Facebook, Messenger, etc). Côté pratique, il faudra que celui dont le compte sera modéré (votre ado, par exemple) vous en fasse la demande via une invitation que vous accepterez. C'est une très bonne chose car cela implique que la « surveillance » est faite en toute transparence et avec consentement.

Option " Ne pas déranger "





La fonction « ne pas déranger », soit la mise en veilleuse des notifications - qu'elles viennent du casque ou du smartphone -, était disponible via le menu éponyme des paramètres ou via un pictogramme du menu rapide. A ce jour, cette possibilité était en mode « tout ou rien » et devait être activée manuellement. A partir de la V49, une nouvelle option fera son apparition, dénommée « Expériences Immersives », qui, si elle est cochée, bloquera automatiquement les messages dès le lancement d'un jeu ou d'une application en VR. Ceci ne concerne donc pas ce qui tourne en 2D (navigateur et autre app android). Simple et pratique.

Comme d'habitude, si vous êtes en v49 et que vous n'avez pas la totalité de ces fonctionnalités, c'est tout à fait normal vu la façon dont Meta procède pour mettre à jour nos casques VR. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce point, nous vous invitons à lire cet article.

