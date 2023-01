Meta Quest V49 : la bêta de ce prochain firmware laisse entrevoir trois nouveautés sympathiques

Le logiciel système des Meta Quest ne cesse d'évoluer et bon nombre de fonctionnalités ont vu le jour depuis le lancement. Si l'Oculus Quest, premier du nom, ne verra plus ses possibilités augmenter, il n'en est pas de même pour le Meta Quest 2, le Meta Quest Pro et les suivants. A en croire le leak du moment, lâché par un certain Samulia, le prochain firmware de ces casques VR ne devrait pas être le V48 mais le 49 (ce ne serait pas la première fois qu'un numéro saute) mais surtout apporterait trois nouvelles choses : le mode allongé (laying down), une interface "tactile dans le menu VR et une simplification du passage de l'utilisation des contrôleurs au suivi des mains et vice-versa.

Meta Quest v49 PTC datamine shows references to:



▫️a “laying down mode”



▫️an interactive panel touch mode



▫️an ability to double tap controllers together to switch to hand tracking pic.twitter.com/QbV6gNOvb1 — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) January 7, 2023

Voici les trois nouveautés découvertes par Samulia :

Passage des contrôleurs au mode suivi des mains simplifié :

Actuellement, pour passer de l'un à l'autre, il faurt éloigner les contrôleurs, hors de la vue du casque et attendre que ce dernier « comprenne » que nous voulons utiliser nos mains pour interagir. Avec la V49, il devrait être possible de faire un double tap entre les manettes pour que cela bascule sur le hand tracking. A priori, le retour pourrait se faire de la même manière mais avec nos mimines. Pas bête et surtout très pratique car la bascule, actuellement, est parfois longuette à se faire.





Sans plus de précisions, il faut donc essayer d'imaginer ce que proposera ce mode « allongé ». En effet, pour le moment, il est possible d'aligner le menu horizontalement face à nous, y compris en étant allongé. En étant sur le dos, cela permet même de « coller » son interface au plafond, en étant sur le côté cela « pose » l'interface comme un téléviseur sur un meuble TV, soit horizontalement. Il se peut donc que ce nouveau mode permette de lier l'interface à la position de la tête et non plus par rapport au sol. Ainsi, l'écran serait à la verticale si notre tête est de côté pour que l'écran reste « droit » de notre point de vue. C'est une option qui existait sur l'Oculus G+O.





Actuellement, le principe de sélection consiste à pointer un laser sur un élément et de valider en cliquant avec la gâchette ou avec ses doigts. A priori, la mise à jour V49 permettra une interaction directe avec les différents éléments de l'interface en permettant une validation par contact (contrôleurt ou doigts) comme avec un écran tactile. Si, au premier abord, cette évolution semble sympathique, il faudrait qu'elle reste facultative car l'option laser permet de choisir sans avoir à réellement bouger les mains ce qui est pratique pour les personnes à mobilité réduite.







Il ne reste plus qu'à attendre quelques jours pour savoir ce qu'apportera réellement la mise à jour V49 voire un peu plus car, vous le savez tous, un firmware qui se déploie n'apporte pas à tout le monde les mêmes fonctionnalités au même moment. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.