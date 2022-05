Nacon ouvre un studio en Italie pour développer un jeu de survie adapté d'une grosse licence cinématographique

Nacon était la branche gaming de BigBen Interactive, le nom est désormais utilisé pour tous les jeux édités par la firme depuis depuis quelques années, dont RiMS Racing, un jeu de course réaliste développé par les Italiens de chez RaceWard Studio. Et Nacon annonce aujourd'hui l'ouverture de Nacon Studio Milan, qui intègre RaceWard Studio.

Nacon Studio Milan va donc continuer de développer des jeux de course et de simulation, les développeurs de chez RaceWard connaissent leur sujet, mais le studio va également être composé d'une seconde équipe en charge de concevoir des jeux d'action et d'aventure. Les deux équipes, installées dans le centre-ville de Milan, planche d'ailleurs déjà sur « un jeu de survie basé sur une des licences de cinéma les plus populaires au monde ». Marco Ponte, directeur de Nacon Studio Milan, commente :

Nous sommes fiers du chemin que nous sommes en train de tracer. Le studio, tout d’abord composé d’experts du racing s’est très vite étoffé et nos nouveaux talents nous ont donné envie d’aller plus loin. C’est pour cela que nous avons décidé d’élargir notre horizon à un autre type de jeux et sommes impatients de pouvoir présenter ce nouveau projet au monde entier. Notre famille s’agrandit et nous espérons accueillir très prochainement nos futurs collaborateurs pour compléter l’équipe.

Le mystère reste entier concernant cette adaptation, mais Nacon Studio Milan promet des informations dans le courant de l'année 2022. Vous pouvez retrouver RiMS Racing à 44,99 € sur Gamesplanet.

