République: Anniversary Edition, une date de sortie proche pour l'édition ultime du jeu dystopique, Camouflaj ouvre un nouveau studio

République était vendu comme l'un des jeux les plus ambitieux d'iOS en 2013, découpé en plusieurs chapitres. Il a fait bien du chemin depuis, entre la publication de ses 5 épisodes, des portages sur Android, PC, PS4 et même dernièrement Stadia et appareils de la famille Oculus, en réalité virtuelle.

Il est désormais temps pour Camouflaj de mettre un possible terme à l'aventure dans un monde totalitaire, avec République: Anniversary Edition, qui vient fêter les 10 ans de l'annonce du projet et de l'équipe. Il s'agira d'une édition spéciale avec tout le contenu de la dernière mouture, auquel s'ajoute un mode commenté par les développeurs pour en apprendre plus sur les secrets du processus créatif.

Les améliorations ont été conçues pour la PS4 par Darkwind Media, tandis que Skymap Games se chargera de la porter pour la première fois sur Switch et le PSVR. L'autre avantage de cette édition spéciale, ce sera son prix : 14,99 € sur PS4, PSVR et Switch avec 30 % de réduction pour les précommandes sur l'eShop, tandis qu'un bundle regroupera la version standard et en réalité virtuelle pour 19,99 € sur le PlayStation Store. La date de sortie de République: Anniversary Edition est proche, à savoir le 10 mars 2022.

Camouflaj en profite pour faire une autre annonce plus générale concernant son avenir. Le créateur de Marvel's Iron Man VR va ouvrir une antenne au Japon, Camouflaj Holdings, dirigée par Matt Walker, producteur de Devil May Cry 5, et soutenue par le scénariste Alexander O. Smith, qui a travaillé sur la localisation de Final Fantasy VIII ou les Ace Attorney.

« Nous sommes ravis d’entamer un nouveau chapitre de l’histoire de Camouflaj avec l’ouverture de Camouflaj Holdings ici au Japon. Notre deuxième base ici renforcera notre capacité à construire des jeux de haute qualité et significatifs à l’échelle mondiale », a déclaré Walker. « République: Anniversary Edition arrive sur Switch, PlayStation 4 et PS VR est une célébration de la première décennie du studio. J’ai hâte que les joueurs découvrent ce que nous voulons dire quand nous disons que nous construisons des « jeux significatifs » en découvrant l’histoire de République, qui, je crois, est encore plus pertinente aujourd’hui qu’elle ne l’était lors de la sortie de l’épisode 1 en 2013. »

Sa dernière production en date, Marvel's Iron Man VR, est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.