Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, la date de sortie est repoussée

Alors que Meridiem Games avait enfin annoncé la date de sortie de Fahrenheit 15th Anniversary Edition, cette fois c’est une mauvaise nouvelle qui attend les joueurs. Pour rappel, Fahrenheit est un jeu d’aventure développé par Quantic Dream et édité par Meridiem Games et le titre fête donc actuellement ses 15 ans.

Fahrenheit 15th Anniversary Edition est donc repoussé au premier trimestre 2021. Un délai supplémentaire dans la production de la version physique serait la cause du report. Si vous avez oublié, Just For Games se chargera de la distribution de la production en France et la boîte de Fahrenheit: 15th Anniversary Edition contiendra un artbook, des stickers et une lettre de remerciement des développeurs.

Fahrenheit: 15th Anniversary Edition est disponible en précommande sur Amazon pour 29,99 €.